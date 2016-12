Zweedse 'bikini-agente' stopt na elf jaar trouwe dienst

Door veranderingen in het korps is de Zweedse zeer kritisch op haar werkgever. 'De belangrijkste reden om te stoppen is dat ik me niet prettig voel bij de recente reorganisatie. Personeel wordt niet fatsoenlijk behandeld', zegt ze tegen de Zweedse krant Expressen .

De kritiek komt hard aan, want na Kellners heldendaad heeft ze veel krediet bij de Zweden. Toen een dief in juli met een listig trucje waardevolle spullen van een zonnend groepje vrienden probeerde te stelen, rekende hij niet op de Zweedse agente in bikini. 'Dit was mijn eerste arrestatie in bikini, in mijn elf jaar als politieagente', grapte Kellner destijds. 'Ik dacht niet na en handelde echt puur op instinct.'