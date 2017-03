AA Gent op de valreep naar play-offs voor kampioenschap

Antwerp FC na dertien jaar terug op hoogste Belgische podium

11 maart Na dertien jaar is Antwerp FC terug in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. De club uit Antwerpen, de oudste bestaande club van het land, won zaterdag de wedstrijd on de play-offs voor promotie met 2-1 in Roeselare, nadat de eerste wedstrijd in het Bosuilstadion al met 1-0 was gewonnen.