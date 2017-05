Aangepaste training Marokko vanwege ramadan

Het is niet bekend of de spelers van Marokko woensdag zullen vasten. Veel voetballers eten en drinken op de wedstrijddag wel en halen het later in. Yassin Ayoub, die in de selectie zit, vastte zondag in de play-offs tegen AZ bijvoorbeeld wel. Bij Oranje is Bruno Martins Indi de enige moslim. Het is onbekend of hij meedoet aan de ramadan, die zaterdag is begonnen.