Aboubakar schiet Kameroen met prachtgoal naar zege Afrika Cup Kameroen heeft voor het eerst sinds 2002 de Afrika Cup gewonnen. De ploeg van de Belgische bondscoach Hugo Broos won in de finale met 2-1 van Egypte.

Nabeschouwing

Het is de vijfde keer dat Kameroen de Afrika Cup wint. Eerder wonnen De Ontembare Leeuwen het toernooi al in 1984, 1988, 2000 en 2002. Egypte is met zeven eindzeges nog altijd recordhouder.



Egypte, de ploeg van Hector Cuper, kwam na 21 minuten spelen ook op voorsprong door een goal van Arsenal-middenvelder Mohamed Elneny. In de tweede helft zorgden twee invallers bij Kameroen voor de eindzege. Verdediger Nicolas N'Koulou maakte na een uur spelen de gelijkmaker met een snoeiharde kopbal. Vincent Aboubakar, spits van Besiktas, zorgde kort voor tijd voor de winnende treffer. In de 89ste minuut controleerde hij op fraaie wijze een lange pass van achteruit en schoot de bal vervolgens hard in de verre hoek.



Daarmee werd de 25-jarige spits, die dit seizoen veelal op de bank zat, toch de gevierde man bij Kameroen. Voor het toernooi zegden liefst acht spelers af voor het toernooi, maar de Belgische bondscoach Hugo Broos kon tijdens het toernooi in Gabon toch een winnende formatie smeden.



Kameroen plaatst zich door het winnen van de Afrika Cup ook automatisch voor de Confederations Cup in Rusland van komende zomer. Kameroen zit in poule B met Australië, Chili en Duitsland.

Voorbeschouwing

95. Kameroen wint de Afrika Cup 2017! Het is de vijfde keer dat het land de Afrika Cup wint en de eerste keer sinds 2002. Invallers Nicolas N'Koulou en Vincent Aboubakar zorgden voor de 2-1 overwinning, nadat Mohamed Elneny in de eerste helft voor een Egyptische voorsprong had gezorgd.





89. GOAL! 2-1 voor Kameroen! Invaller Vincent Aboubakar schiet Kameroen met een geweldige goal naar een vrijwel zekere zege in de finale van de Afrika Cup. De 25-jarige spits van Besiktas viel na rust in en beslist nu de finale. De 1-1 werd ook al gemaakt door een invaller bij Kameroen, verdediger Nicolas N'Koulou.

75. Nog een kwartier te gaan in Libreville, maar als de stand zo blijft wordt het verlengen. Dit is de beker waar het vanavond om gaat.

70. Een schitterende actie van Mohamed Salah, de smaakmaker van deze finale. De Egyptenaar schudt zijn directe tegenstander van zich af met een prachtige controle, maar komt niet tot een schot.

66. De eerste wissel aan de kant van Egypte: aanvaller Trezeguet worden vervangen door Ramadan Sobhy, een technisch begaafde buitenspeler van Stoke City.

58. GOAL! 1-1 Kameroen! Invaller Nicolas N'Koulou kopt Kameroen met een uitstekende kopbal naast Egypte. De Egyptische doelman Essam El-Hadary heeft geen schijn van kans op zijn snoeiharde kopbal.

55. In de eerste tien minuten na de rust zijn er nog geen grote kansen geweest voor beide teams. Mohamed Salah is voorlopig de beste spelers van het veld. De Egyptenaar houdt de verdedigers van Kameroen druk bezig met zijn dribbels.

46. De tweede helft is begonnen bij de finale van de Afrika Cup tussen Egypte en Kameroen. Hugo Broos, de Belgische bondscoach van Kameroen, heeft zijn tweede wissel van de wedstrijd toegepast. Spits Vincent Aboubakar van Besiktas komt direct na rust in het veld voor Ndip Tambe.





45. Het is rust bij de finale van de Afrika Cup tussen Egypte en Kameroen. Egypte gaat rusten met een 1-0 voorsprong door de goal van middenvelder Mohamed Elneny na 21 minuten. Kameroen heeft nog weinig gevaar kunnen stichten voor het doel van de 44-jarige doelman Essam El-Hadary van Egypte.





30. Kameroen moet na een halfuur spelen noodgedwongen wisselen. Verdediger Adolphe Teikeu moet geblesseerd naar de kant en wordt vervangen door Nicolas N'Koulou, speler van Olympique Lyon.





21. GOAL! 1-0 voor Egypte! Arsenal-middenvelder Mohamed Elneny zet Egypte na 21 minuten spelen op voorsprong in de finale van de Afrika Cup. Elneny werd niet goed gedekt en schiet van dichtbij binnen in de korte hoek bij Ondoa., die geen schijn van kans heeft.



Elneny was een twijfelgeval voor de finale. Hij moest de halve finale vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan.





18. De bondscoach van Kameroen is de 64-jarige Belg Hugo Broos. Hij was als speler actief voor Anderlecht en Club Brugge en speelde 24 interlands voor de nationale ploeg van België. Daarna was hij jarenlang clubtrainer, zowel in België als bij clubs in het buitenland. Sinds 18 februari 2016 is hij bondscoach van Kameroen, zijn eerste rol als bondscoach.





6. Na zes minuten spelen is daar dan ook de eerste kans voor Kameroen.

Jacques Zoua Daogari laat vanaf een meter of 20 een schot los op het doel van Egypte, maar Essam El-Hadary kan de bal eenvoudig stoppen.





3. De eerste kans van de wedstrijd is voor Egypte, maar doelman Fabrice Ondoa brengt redding namens Kameroen. De 21-jarige reservedoelman van FC Sevilla B is 23 jaar jonger dan de doelman aan de overkant, de 44-jarige Essam El-Hadary.





1. De finale van de Afrika Cup tussen Egypte en Kameroen is begonnen.





De spelers van Kameroen en Egypte staan op het veld voor de volksliederen. Het stadion in Libreville zit goed vol, iets wat we nog niet veel hebben gezien bij deze Afrika Cup.

Opstelling Kameroen: Ondoa; Fai, Teikeu, Ngadeu, Oyongo; Siani, Djoum, Bassogog; Zoua, També, Moukandjo



Opstelling Egypte: El Hadary; Elmohamady, Hegazy, Gabr, Fathi; Hamed, Elneny; Warda, El Said, Trezeguet; M. Salah