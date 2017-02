AC Milan houdt Fiorentina van zich af

AC Milan bracht het verschil daarmee weer naar vier punten, maar heeft zelf maar liefst negentien punten minder dan koploper Juventus.



De Slowaak Juraj Kucka zette de thuisploeg van coach Vincenzo Montella na ruim een kwartier spelen op 1-0. Lang konden de Milanezen niet genieten van die voorsprong. De Kroaat Nikola Kalinic bracht vier minuten later met een hard schot al de gelijkmaker op het scorebord.



Na een half uur rondde Gerard Deulofeu, die in januari op huurbasis werd overgenomen van Everton, een snelle aanval van Milan goed af met een slim balletje in de rechterhoek: 2-1. Het bleek de beslissende treffer, want in de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.