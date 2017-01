AC Milan moeizaam naar kwartfinales

Amsterdam Arena lonkt naar Maracanã

18:35 De Amsterdam Arena is een van de kandidaten om het beheer van het Maracanã in Rio de Janeiro over te nemen. De voetbalclub Flamengo heeft met de thuishaven van Ajax, het Britse sportmarketingbedrijf CSM en de Franse evenementenorganisator GL een plan ingediend bij de eigenaar van het stadion, de deelstaat Rio de Janeiro, om het iconische stadion onder de hoede te nemen.