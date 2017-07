Acht doden bij supportersrellen na voetbalfinale Senegal

Tete en Memphis boeken ruimen oefenzege met Lyon

15 juli Olympique Lyon heeft in een oefenwedstrijd in Schotland met ruime cijfers gewonnen van Celtic (0-4). Alle vier de doelpunten vielen in de tweede helft. De Ivoriaan Maxwel Cornet en de Fransen Myziane Maolida, Nabil Fekir en Amine Gouiri waren verantwoordelijk voor de goals.