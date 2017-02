Advocaat laat Van der Wiel weer meetrainen bij Fenerbahçe

Net als Van der Wiel verscheen ook Emmanuel Emenike weer met de andere spelers op het trainingsveld. De twee werkten sinds half december een apart programma af, omdat ze om disciplinaire redenen uit de selectie waren gezet. Trainer Dick Advocaat zou zich bij Van der Wiel vooral storen aan diens gedrag in de kleedkamer.

Of Van der Wiel nu ook weer uitzicht heeft op speeltijd is niet duidelijk. Volgens het Turkse NTV Spor heeft Advocaat de voormalig international vergeven en is hij weer volledig in genade aangenomen.



Volgens het Turkse tv-station was de 28-jarige verdediger deze transferperiode bijna naar Hull City vertrokken, maar kwamen de Turken er niet uit met de Engelse club. Eerder werd Van der Wiel in verband gebracht met een transfer naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook dat ging niet door.