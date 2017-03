Advocaat vertrekt bij Fenerbahçe

Advocaat vertrok in augustus plotseling bij het Nederlands elftal om bij Fenerbahçe aan de slag te kunnen. Hij nam Mario Been en Cor Pot mee als assistenten in Istanboel. Ook zij stoppen in de Turkse stad.



Fenerbahçe staat op dit moment vierde in de Turkse Süper Lig, met tien punten achterstand op koploper Besiktas. In de Europa League werd de ploeg, waar ook Robin van Persie, Jeremain Lens en Gregory van der Wiel spelen, uitgeschakeld door Krasnodar.