Agüero drie duels geschorst vanwege elleboogstoot

Gennaro Gattuso al weer terug als trainer van Pisa

16:45 De Italiaanse oud-international Gennaro Gattuso (38) is alweer werkzaam als trainer van Pisa, dat in de Serie B uitkomt. De voormalige middenvelder van AC Milan diende vorige maand zijn ontslag in, omdat hij ontevreden was over het werkklimaat bij de Italiaanse club. De oud-voetballer miste bij het bestuur vooral passie en ambitie.