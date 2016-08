Agüero mist Manchester derby door elleboogstoot

Sassuolo is zege op Pescara kwijt

19:33 Sassuolo is de competitieoverwinning die de club zondag op Pescara boekte kwijt. Volgens de disciplinaire commissie van de Serie A heeft de equipe van verdediger Timo Letschert in dat duel een speler opgesteld die niet had mogen spelen. De overwinning van 2-1 is daardoor omgezet in een nederlaag van 3-0.