Ajacied Traoré bij beste elf Afrika Cup

Traoré eindigde zaterdag met Burkina Faso als derde bij de Afrika Cup door in de strijd om het brons Ghana te verslaan (1-0). In de halve finale tegen Egypte was Traoré nog verantwoordelijk voor de gemiste penalty die Burkina Faso de kop kostte. De aanvaller die tijdens het toernooi eenmaal het net vond, keert deze week terug bij de selectie van Ajax.



Christian Bassogog werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De aanvaller uit Kameroen volgt Christian Atsu op, die de titel in 2015 mocht dragen. Atsu is ook dit jaar weer in het elftal opgenomen. Naast Traoré, Atsu en Bassogog zijn ook Mohamed Salah (AS Roma) en Kara Mbodji (Anderlecht) terug te vinden in het elftal.



Elftal van het Toernooi: Fabrice Ondoa (Kameroen/Gimnastic de Tarragona); Kara Mbodji (Senegal/Anderlecht), Ahmed Hegazy (Egypte/Al-Ahli), Michael Ngadeu (Kameroen/Slavia Praag); Charles Kaboré (Burkina Faso/FK Krasnodar), Daniel Amartey (Ghana/Leicester City), Bertrand Traoré (Burkina Faso/Ajax), Christian Atsu (Ghana/Newcastle United), Mohamed Salah (Egypte/AS Roma); Christian Bassogog (Kameroen/AaB), Junior Kabananga (DR Congo/Astana FK).