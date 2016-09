Ajax bewaart goede herinneringen aan Panathinaikos

* Sinds het ontstaan van de Europa League, acht jaar geleden, nam Ajax als enige club in Europa aan alle edities deel. Na 2009/10 en 2015/16 is dit het derde seizoen dat de Amsterdammers in de groepsfase instromen. In de andere seizoenen daalde Ajax na de groepsfase af uit de Champions League.



* Ondanks de vele deelnames kon Ajax nooit potten breken in de EL. Verder dan de kwartfinale kwam de club nooit.



* Davy Klaassen is dit seizoen op schot in Europa. In de voorrondes scoorde de international al vier keer. De laatste die in een Europees seizoen vaker het net vond was Luis Suárez in 2009/10 (6).



* De Europa League is trainer Peter Bosz minder goed gezind. Hij won tegen PAOK pas zijn eerste van acht wedstrijden als coach in de EL.



* De cijfers van Panathinaikos in de EL zijn nog slechter dan die van Ajax. In vier deelnames bereikte de club maar één keer de tweede ronde.



* Thuis zijn de Grieken al vijf Europese duels ongeslagen. De laatste die met drie punten uit Athene vertrok was PSV in november 2014 (2-3).



* Oude bekende bij Panathinaikos is Marcus Berg. De Zweedse spits, begin deze maand nog fraai trefzeker tegen Oranje, scoorde in dienst van FC Groningen én PSV tegen Ajax.