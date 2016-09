Ajax sleept zege uit het vuur in Griekse heksenketel

Het leek wel of de spelers van Ajax in de openingsfase onder de indruk waren van de geweldige sfeer in het oude voetbaltheater Apostolos Nikolaidis. Ze deden zo'n beetje alles fout wat ze fout konden doen. Doelman André Onana deelde mee in de malaise. Hij verzuimde een voorzet van Niklas Hult klemvast te pakken. Daardoor kreeg Mubarak Wakaso de bal voor de voeten en kon Marcus Berg scoren. De spits was vorige week ook al succesvol voor Zweden tegen Oranje.



Panathinaikos presenteerde zich allesbehalve als een wonderteam. De thuisploeg roste de bal vaak hard en hoog naar voren en probeerde vervolgens duels te winnen. Na een klein half uurtje kreeg Ajax de wedstrijd steeds beter onder controle. Dat leidde in de 34ste minuut tot het eerste doelpunt van Bertrand Traoré voor zijn nieuwe club uit Amsterdam. Even na zijn treffer leidde de huurling van Chelsea met een hakballetje bijna de 1-2 in. De naar voren getrokken Davinson Sánchez miste echter voor open doel.



Hakim Ziyech had het lastig op de rechterflank. Amin Younes kende als linksbuiten minder problemen om zijn tegenstander te passeren. Na ruim een uur bracht de Duitser na een goede actie Mitchell Dijks in stelling. Giandomenico Mesto werkte de linksback tegen de grond en veroorzaakte daarmee een strafschop. Davy Klaassen schoot vanaf elf meter op keeper Luke Steele, die kansloos was op de rebound van Jairo Riedewald (1-2).



De wedstrijd leek gespeeld toen Ivan Ivanov zijn tweede gele kaart kreeg. Even later dupeerde Ziyech zijn ploeg echter ook met een tweede gele kaart. Ajax hield echter stand, ook omdat Rodrigo Moledo in blessuretijd een enorme kans miste en zijn ploeggenoot Mubarak ook nog uit het veld werd gestuurd.