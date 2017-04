Aké: Genoten, mooie én leerzame ervaring

Aké begon overtuigend aan de wedstrijd, waarin hij de voorkeur kreeg boven routinier John Terry, als vervanger van de geblesseerde Gary Cahill. De 22-jarige Nederlander, opgegroeid bij Feyenoord, zette meteen een uitstekende tackle in op Harry Kane. Uit de daaropvolgende pass volgde uiteindelijk de 1-0. ,,Zo'n moment geeft vertrouwen,'' aldus Aké. ,,Ik had het gevoel dat ik wel redelijk in de wedstrijd zat. Het niveau was hoog, maar ik werd goed geholpen door mijn ploeggenoten. Dat maakte het makkelijker.''