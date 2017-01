Alaba, Pogba, Boateng in 'Nederlands' elftal

David Alaba, Jérôme Boateng en Paul Pogba hebben daarin een plek gekregen, in plaats van Dani Alves, Gerard Piqué en Toni Kroos. Van de ruim 26.500 profvoetballers uit 75 landen die hun stem uitbrachten, spelen er 611 in Nederland. De VVCS ging bij diverse clubs uit de eredivisie en Jupiler League langs en onthulde dinsdag het resultaat.



Manuel Neuer, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Luis Suárez en Cristiano Ronaldo werden ook in Nederland gekozen in het beste elftal van 2016. Alaba, Boateng en Pogba kregen in ons land genoeg stemmen voor een uitverkiezing, maar wereldwijd gezien niet.