Amateurs Lincoln City stunten opnieuw in FA Cup

Leverkusen wint in Augsburg na historische treffer

17 februari Bayer Leverkusen heeft in de Bundesliga gewonnen bij FC Augsburg. Karim Bellarabi opende na 22 minuten de score en tekende daarmee voor de vijftigduizendste treffer in de Bundesliga. De jubileumtreffer van Bellarabi, de middenvelder die ook al in de geschiedenisboeken staat met het snelste doelpunt ooit in de Duitse topcompetitie, hielp Leverkusen op weg naar de winst: 1-3.