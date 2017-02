Amerikaan van Darmstadt nodigt Twittervolger Obama uit

,,Lieve Barack Obama, we hebben gehoord dat u ons als enige club in Europa volgt op Twitter. Voor ons als Darmstadt 98 is dat natuurlijk een heel grote eer. Omdat u tegenwoordig wat meer tijd heeft, willen we u graag uitnodigen voor een wedstrijd van de 'Lelies' aan de Böllenfalltor'', zei Terence Boyd, de Amerikaanse aanvaller van Darmstadt vandaag in een videoboodschap aan Obama.