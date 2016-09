Anderlecht in spoor koploper na uitzege bij Genk

Rashford straks best betaalde voetbaltiener

14:52 Aanvaller Marcus Rashford wordt, als hij op een nieuw aanbod van zijn club Manchester United ingaat, de best betaalde tiener in het internationale voetbal. De 18-jarige voetballer, zondag nog trefzeker tegen Watford, kan volgens The Sun een weeksalaris tegemoet zien van 50.000 pond, omgerekend een kleine 60.000 euro.