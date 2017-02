Anderlecht na overwinning op Genk weer naast Club Brugge

Immobile weer goud waard voor Lazio

17:45 Lazio behoudt in de Italiaanse voetbalcompetitie de aansluiting met de subtop. In de thuiswedstrijd tegen Udinese was een benutte strafschop van Ciro Immobile genoeg voor de overwinning. De aanvaller scoorde in de 72e minuut. Voor Immobile was het zijn veertiende doelpunt in de Serie A dit seizoen.