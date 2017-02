Anderlecht wil tientallen miljoenen vangen voor talent Tielemans

In slechts drie minuten tijd besliste Tielemans zondag de wedstrijd tegen Oostende. Hij viel in de 58ste minuut in bij een 1-1 stand en schoot in de 66ste en 68ste minuut fraai raak van afstand: eerst met rechts, vervolgens met links.



Het 19-jarige talent staat nog tot 2020 onder contract bij Anderlecht en Van Holsbeeck verklaarde gisteren tegenover het Belgische VTM Nieuws zijn groeibriljant graag langer in het Constant Vanden Stockstadion te houden.,, Als je aan het einde van het seizoen kampioen wordt en zo de Champions League haalt, dan heb je een sportief plan wat je hem kan voorleggen. Dat is ook ons plan.”



De vermeende interesse van clubs uit de grote vijf Europese competities speelt al langer, maar Tielemans blies die afgelopen weekend hoogstpersoonlijk nieuw leven in met zijn twee doelpunten. Maar dat geïnteresseerde ploegen met een zak geld moeten komen, is duidelijk. ,,We willen meer dan de 17 miljoen die Racing Genk voor Ndidi (naar Leicester City, red.) kreeg. Véél meer”, aldus Van Holsbeeck.



Peter Smeets, Tielemans’ persoonlijkebegeleider, zegt dat zijn pupil nog niet bezig is met een transfer. ,,Met de geboorte van zijn kind gebeurt er binnen afzienbare tijd iets dat veel belangrijker is. Daarnaast ligt zijn focus op de titelstrijd. Dat zijn de enige dingen die op dit moment tellen voor Youri.”