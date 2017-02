Andorra boekt tegen San Marino eerste zege in 13 jaar

Pijnlijke nederlaag Real in Valencia

20:50 Real Madrid is vanavond in de Spaanse competitie pijnlijk onderuitgegaan. De koploper verloor de inhaalwedstrijd in en tegen Valencia met 2-1. Daarmee verzuimde de 'Koninklijke' ruimer afstand te nemen van naaste belager Barcelona, dat op één punt bleef van de Madrileense aartsrivaal.