Andries Jonker zet eerste stap naar behoud met Wolfsburg

Mario Gomez maakte na 35 minuten de enige treffer van de wedstrijd. Dit deed de 31-jarige spits van Wolfsburg vanaf elf meter, al was er flinke discussie of de penalty wel gegeven had moeten worden. Komende maandag om 20.30 uur is de return bij Eintracht Braunschweig, dat dit seizoen derde werd in de 2. Bundesliga en dus om promotie naar de Bundesliga mag spelen.



De clubs liggen op slechts 23 kilometer van elkaar. Naast de grote belangen rond promotie en degradatie spelen er dus ook andere belangen mee voor de supporters. Dat was goed te merken aan de sfeer in en rond het stadion. De politie moest flink uitrukken om alles in goede banen te leiden. Daarbij werden buiten het stadion onder meer waterkanonnen gebruikt.