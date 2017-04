Arsenal en City houden elkaar in evenwicht

Wenger denkt niet aan pensioen

13:46 Arsène Wenger (67) wil ook volgend seizoen nog werkzaam zijn in het betaalde voetbal. Of dat als coach van Arsenal is, blijft de vraag. Nogal wat fans zijn uitgekeken op de Franse coach, die sinds 1996 bij de Londense club de technische leiding heeft. Wenger op zijn beurt wil nog van geen afscheid weten.