Arsenal minstens drie weken zonder gehavende Ramsey

Celta de Vigo en Alavés scoren niet in eerste halve finale

2 februari Het eerste duel tussen Celta de Vigo en Alavés in de halve finales van de Spaanse beker heeft geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd eindigde vanavond in de stromende regen in Vigo in 0-0. Daarmee was Alavés als bezoekende club de morele winnaar.