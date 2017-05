Arsenal passeert United na zege bij Southampton

Trainer Monaco ondanks uitschakeling trots op zijn ploeg

9 mei Monaco-coach Leonardo Jardim prees zijn ploeg na de uitschakeling in de halve finale van de Champions League tegen Juventus (1-4 over twee wedstrijden). Tegenover beIN Sports vertelt hij dat zijn ploeg zich kranig heeft geweerd in de dubbele ontmoeting met de Italianen.