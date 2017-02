Arsenal rest van seizoen zonder Cazorla

De Spanjaard kwam in oktober voor het laatst in actie in de gewonnen groepswedstrijd tegen Ludogorets (6-0) in de Champions League. Daarna stond hij een maand aan de kant door de blessure aan zijn rechterenkel. Cazorla zou in eerste instantie in november zijn rentree maken, maar een operatie bleek noodzakelijk. Het herstel daarvan duurt langer dan gedacht.