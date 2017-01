AS Excelsior vliegt zestien uur voor bekerwedstrijd

Heerenveen uit tegen Roda JC, Feyenoord dat afreist naar FC Groningen: in de eredivisie moeten clubs soms best wat uurtjes in de bus zitten. Maar dat is niets vergeleken bij de reis die AS Excelsior maakte voor een Franse bekerwedstrijd.

AS Excelsior is van het eiland Réunion, gelegen in de Indische oceaan ten oosten van Madagascar. Aan de Franse beker, de Coupe de France, mogen namelijk alle profclubs en amateurverenigingen meedoen, ook die uit de overzeese gebieden. Die departementen houden hun eigen een knockout-fase, en de winnaars stromen in de zevende ronde in. Tegelijkertijd met de clubs uit de Ligue 1, de hoogste afdeling in Frankrijk.

Dus toen AS Excelsior een uitwedstrijd bij Lille OSC uit de loting gerold zag komen, wisten de spelers zich geconfronteerd met een pittige reis. Van Réunion naar Lille is het 9500 kilometer; zo'n zestien uur vliegen. En dan hebben we het alleen nog over de heenreis.

Payet

Het duel vond gisteren plaats en werd met 4-1 werd gewonnen door Lille. Er zat overigens een interessante toeschouwer op de tribune. Dimitri Payet is afkomstig van Réunion en speelde in de jeugd bij AS Excelsior. Later voetbalde hij ook twee jaar bij Lille. Payet was dus vrijdagavond, nadat hij in de Engelse FA Cup met West Ham United was afgedroogd door Manchester City (0-5), gelijk op het vliegtuig gesprongen om zijn twee oude clubs tegen elkaar te zien spelen.