AS Monaco naar finale Coupe de la Ligue

VIDEO: Juventus in halve finale na winst op AC Milan

25 januari Juventus ligt nog altijd op koers voor het opnieuw veroveren van de Coppa Italia. In de strijd om de beker van Italië schakelde de ploeg uit Turijn AC Milan uit in de kwartfinales. Juve, ook koploper in de Serie A, won met 2-1 in eigen stadion.