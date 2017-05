Roma doet goede zaken voor Champions League-ticket

Aubameyang krijgt 'kanon' als topscorer van de Bundesliga

18:39 Voor de eerste keer in zijn loopbaan heeft Pierre-Emerick Aubameyang zich tot topscorer gekroond in de Bundesliga. De Gabonese aanvaller van Borussia Dortmund kwam vandaag in de afsluitende thuiswedstrijd tegen Werder Bremen (4-3) twee keer tot scoren. Daarmee eindigde hij op een totaal van 31 competitietreffers.