AS Roma en Strootman blijven Juventus volgen op zes punten

Tunesië ontslaat bondscoach Kasperczak

14:04 Tunesië heeft bondscoach Henryk Kasperczak ontslagen. De Tunesische bond was al in gesprek met de zeventigjarige Poolse coach over ontbinding van het contract, ook al gaat het land aan de leiding in de kwalificatiegroep voor het WK van komend jaar in Rusland.