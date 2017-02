AS Roma mist zieke Totti in uitduel met Crotone

AS Roma moet het morgen in de uitwedstrijd tegen Crotone stellen zonder oudgediende Francesco Totti. De veertigjarige Romein is ziek achtergebleven in de Italiaanse hoofdstad. Mohamed Salah keert terug in de selectie van trainer Luciano Spalletti, nadat hij met Egypte had meegedaan aan het toernooi om de Afrika Cup. Salah verloor zondag met zijn land de finale tegen Kameroen (1-2).