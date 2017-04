Atlético laat zich verrassen door Villarreal

De Italiaanse invaller scoorde in de fase dat Villarreal domineerde en kans op kans creëerde. Soriano tikte de bal binnen op aangeven van Cedric Bakambu, ook een invaller. Bij Atlético bleef de invalbeurt van Yannick Carrasco beperkt tot een kwartiertje. De Belg kwam tien minuten na rust in het veld, maar hij liet zich even later al weer wisselen met een schouderblessure.



Atlético blijft door de zesde nederlaag van het seizoen steken op zeven punten van FC Barcelona en Real Madrid, die gaan uitmaken wie kampioen van Spanje wordt. Villarreal verstevigde dankzij de winst de vijfde plek.