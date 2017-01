Atlético mogelijk zonder Giménez tegen Leverkusen

Wenger: Mensen vinden koude cel nog niet erg genoeg voor mij

10:41 Arsène Wenger is voor vier wedstrijden geschorst nadat hij de vierde official een duw heeft gegeven. Kritiek dat deze straf veel te licht is, wuift de trainer van Arsenal weg. ,,Die critici zouden nog niet tevreden zijn als ik in een cel zat."