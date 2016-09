AZ praat met Iraniër Jahanbakhsh over duels met Maccabi

Ook is het mogelijk dat Jahanbakhsh problemen krijgt bij de douane van Iran als hij eenmaal in Israël is geweest en een stempel van dat land in zijn paspoort heeft staan. Als international heeft de aanvaller momenteel een heldenstatus in zijn land. AZ gaat binnenkort met Jahanbakhsh om de tafel om over zijn meespelen in die duels te praten.



Voor de Olympische Spelen in Brazilië onderstreepte de Iraanse minister van Sport nog eens dat het tot de kernwaarden van het land behoort dat Iraanse atleten weigeren te strijden tegen Israëlische opponenten. In het verleden is het vaak voorgekomen dat Iraanse atleten zich voor zo'n dergelijke confrontatie terugtrokken.



Het is dus ook mogelijk dat spelen in de thuiswedstrijd in Alkmaar tegen Maccabi, Jahanbakhsh moet worden afgeraden. Jahanbakhsh is dit seizoen op dreef bij AZ. Hij scoorde al drie competitietreffers in vijf wedstrijden. AZ speelt op 20 oktober eerst thuis tegen Maccabi. Op 3 november volgt de uitwedstrijd in Israël.