Aziatisch voetbalkampioen geschorst na omkoopschandaal

Ex-PSV'er Ruiz beste speler in Amerika

19:01 Bryan Ruiz heeft vandaag een eervolle titel in ontvangst genomen. De oud-speler van FC Twente en PSV is uitgeroepen tot beste voetballer van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben in 2016. Het is voor de eerste keer in zijn carrière dat de aanvaller uit Costa Rica de prijs kreeg van de continentale bond Concacaf.