Babel belangrijk voor Turkse koploper Besiktas

De koploper in de Süper Lig won vanavond zelf met 3-0 van Gençlerbirligi en profiteerde daarmee van het verlies een dag eerder van nummer twee Basaksehir bij Akhisar Belediyespor (2-1). Met nog acht speelronden te gaan, is het verschil tussen de twee clubs nu vijf punten.

Ryan Babel zorgde kort voor het eindsignaal voor het derde doelpunt van Besiktas. Bij de openingstreffer in blessuretijd van de eerste helft van de in Zaandam geboren Turks international Oguzhan Özyakup had Babel al de assist gegeven. Het tweede doelpunt van de lijstaanvoerder kwam na een uur spelen op naam van de Braziliaanse middenvelder Anderson Talisca.