Babel verliest met koploper Besiktas

In Karabük waren Ermin Zec en Jevgen Seleznjov de doelpuntenmakers voor de thuisploeg. De Kameroense spits Vincent Aboubakar, afgelopen zondag nog de maker van de winnende goal in de finale van de Afrika Cup, scoorde voor de bezoekers uit Istanbul. Aboubakar was twintig minuten voor tijd ingevallen voor Babel.



Alle doelpunten vielen in de tweede helft. De Bosniër Zec kwam na de rust in het veld en zette Karabükspor direct op voorsprong. Besiktas was daarna een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Een schot van Babel en een kopbal van oud-PSV'er Marcelo troffen geen doel. Invaller Aboubakar deed vlak voor tijd nog wat terug, maar het was niet genoeg om Besiktas weer helemaal terug in de wedstrijd te krijgen.



Door het verlies van Besiktas kan naaste achtervolger Basaksehir de koppositie overnemen. De nummer twee speelt zondag tegen Kasimpasa. Besiktas gaat aan kop met 44 punten uit 20 wedstrijden. Basaksehir heeft nu 42 punten uit 19 punten. Galatasaray, de ploeg van Jan Olde Riekerink, staat derde met 39 punten. Fenerbahçe, de ploeg van Dick Advocaat, heeft 35 punten en staat vierde. Robin van Persie, spits in het team van Advocaat, is voor de komende drie duels geschorst na zijn provocaties in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Besiktas van afgelopen zondag.