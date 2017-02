Bale na blessureleed terug in wedstrijdselectie Real

Bale zal nog niet in de basis starten, maar Zinedine Zidane is wel van plan om hem in te laten vallen. "Hij is een sleutelspeler voor ons. Het is de bedoeling dat hij wat speelminuten gaat krijgen. Hij heeft kwaliteit, snelheid en we weten wat voor schade hij kan aanbrengen bij de tegenstander", vertelde de trainer vandaag op de persconferentie.