Bale onzeker voor return in Champions League tegen Bayern

Trainer Zinedine Zidane liet vandaag weten dat Bale zaterdag ontbreekt in de competitiewedstrijd tegen Sporting Gijon. Hij liet in het midden of de snelle aanvaller er komende dinsdag bij is in Madrid tegen de Duitsers: ,,We moet het zien. We nemen geen risico en zullen het van dag tot dag bekijken'', aldus de coach.