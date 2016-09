Balotelli: Ik ben geen risico voor Nice

,,Ik denk niet dat ik een risico ben voor OGC Nice," sprak Balotelli desgevraagd bij zijn presentatie aan de Franse pers. ,,Het enige probleem is het feit dat er al mijn hele carrière onwaarheden over mij worden geschreven. Natuurlijk heb ik problemen gehad, maar dat zijn vooral fysieke problemen. Het enige dat er de laatste twee jaar is gebeurd is een operatie, dus ik denk niet dat ik op welk gebied dan ook een gok ben voor de club. Ik heb gewoon speeltijd nodig. Het is puur om voetbalredenen dat ik hier kom voetballen," sprak de voormalig aanvaller van Internazionale, Manchester City, AC Milan en Liverpool. Die laatste club liet Balotelli transfervrij vertrekken naar Frankrijk.



OGC Nice trok in de laatste dagen van de transfermarkt naast Balotelli ook de Braziliaanse Dante en de Marokkaanse middenvelder Younes Belhanda aan. OGC Nice werd vorig seizoen onder Claude Puel vierde in de Ligue 1. Puel volgde deze zomer Ronald Koeman op bij Southampton en werd bij Nice vervangen door de Zwitser Lucien Favre, die de afgelopen jaren coach was bij Borussia Mönchengladbach. Nice speelt dit seizoen in de Europa League tegen Schalke 04, Red Bull Salzburg en FK Krasnodar.



Voelt als familie



De 26-jarige Italiaan, die bij OGC Nice het rugnummer 9 krijgt, had lovende woorden over voor zijn nieuwe club en stad. ,,Alles hier in Nice is heel mooi, maar het is bovenal een goede en leuke spelersgroep waar je je snel op je gemak voelt. Het voelt als een familie, wat erg belangrijk is voor mij."