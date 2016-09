Balotelli ook in tweede derby twee keer trefzeker

De buurman uit het zuiden van Frankrijk werd in de Allianz Riviera met 3-0 verslagen. Paul Baysse opende na 18 minuten de score. Balotelli zorgde met goals in de 30ste en 69ste voor de 2-0 en 3-0. Alassane Plea maakte er kort voor tijd ook nog 4-0 van.



Balotelli staat na twee duels voor OGC Nice al op vier goals. OGC Nice gaat na de zege op AS Monaco aan kop in de Franse Ligue 1.



Olympique Lyon won in eigen stadion met 5-1 van Montpellier. Paris Saint-Germain, dat gisteravond al met 3-0 won van Dijon, heeft net als AS Monaco een punt achterstand op OGC Nice.