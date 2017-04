Balotelli schiet Nice voorbij Lille

Lille kwam in de veertiende minuut op voorsprong via Ibrahim Amadou, maar Balotelli trok de stand een paar minuten later alweer gelijk. De Italiaan bracht Nice vlak voor rust met zijn dertiende treffer van dit seizoen ook op voorsprong. Lille kon daar in de tweede helft niets meer aan veranderen, ook niet met de invallers Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna binnen de lijnen.