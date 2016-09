Barbosa Gabriel moet De Boer in crisis helpen

Intern betaalde onlangs ruim 29 miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller die in maart van dit jaar voor de nationale ploeg van zijn land debuteerde. Barbosa sloot echter later aan bij zijn nieuwe club. Hij won met de Braziliaanse ploeg goud op de Spelen in Rio.



De Boer staat onder grote druk bij Internazionale, dat slechts vier punten uit drie competitieduels haalde en afgelopen donderdag smadelijk onderuit ging tegen het Israëlische Hapoel Beer-Sheva (0-2) in de Europa League. Volgens Italiaanse media speelt de leiding van Internazionale al met de gedachte De Boer te vervangen door Cesare Prandelli.



De Boer wilde zaterdag nog niet zeggen of hij zijn nieuwe spits al opneemt in zijn selectie voor het thuisduel van zondag met regerend kampioen en koploper Juventus.