Barça heeft Iniesta terug voor cruciale fase

Trainer Luis Enrique heeft de rentree van de routinier vandaag tijdens de wekelijkse vooruitblik bevestigd. De 32-jarige middenvelder had de laatste twee wedstrijden in de Spaanse competitie, zeges op Osasuna en Espanyol, laten schieten wegens de kwetsuur aan zijn rechterbeen.

Barcelona strijdt samen met Real Madrid om de Spaanse titel. Beide clubs staan in punten gelijk, maar Real Madrid mag nog een wedstrijd inhalen. De tegenstander van Barça in Camp Nou, Villarreal, staat vijfde en snoept dit seizoen zeer geregeld punten af van de topploegen in La Liga.