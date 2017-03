Barça zorgt op magische avond voor voetbalwonder tegen PSG

Alles in Nou Camp stond in het teken van de ultieme remuntada. Een ommekeer zoals die er nog nooit was geweest in Champions League. Zelfs niet door de thuisclub zelf. Een reusachtige comeback was nodig om de schande van Parijs uit te wissen.



Twee weken geleden verloor de ploeg van Luis Enrique met 4-0 van de genadeloze Parijzenaars, voor velen het bewijs dat de droomploeg uit Catalonië definitief op z’n retour leek. Een einde van een tijdperk? In elk geval was het een teken aan de wand. Het deed trainer Luis Enrique ertoe besluiten om na dit seizoen te stoppen bij de club.



Doorselecteren leek het enige devies. Op zoek naar de echte honger van het winnen van een nieuwe Champions League. Een uitschakeling van in de achtste finales van dat toernooi zoals die dreigde gisteren was in 2007 voor het laatst voorgekomen.