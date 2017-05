'Barcelona presenteert deze week nieuwe trainer'

Valverde is nu nog trainer van Athletic Bilbao. De 53-jarige Spanjaard won als speler de Europa Cup 2 met Barcelona, dat op zoek is naar een nieuwe trainer. Luis Enrique kondigde twee maanden geleden al aan dat hij de Catalaanse club gaat verlaten.

Valverde is al weken nadrukkelijk in beeld om Enrique op te volgen. Een andere mogelijkheid is dat Barcelona Juan Carlos Unzué doorschuift. Hij is nu assistent van Enrique. Ronald Koeman zou ook een van de kandidaten zijn geweest, maar is nu niet meer in beeld.