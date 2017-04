Barton voor 18 maanden geschorst vanwege gokken op wedstrijden

De voetballer van Burnley mag de komende 18 maanden geen enkele functie in het voetbal bekleden. Daarnaast krijgt Barton een boete van 30.000 pond (zo'n 35.000 euro).

Volgens Burnley gaat de 34-jarige Barton in beroep tegen de schorsing. De Engelsman heeft het gokken toegegeven, maar vindt zijn schorsing te fors.

Barton is vaker negatief in het nieuws geweest. De voetballer heeft verscheidene schorsingen gekregen, vaak vanwege te grof spel, maar ook vanwege vechtpartijen met jeugdspelers of teamgenoten.