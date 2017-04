Bartra voor het eerst na aanslag terug op veld

De Spaanse verdediger brak bij de bomaanslag kort voor het eerste duel met AS Monaco in de kwartfinales van de Champions League een botje in zijn rechterhand en moest geopereerd worden.

De wedstrijd in Dortmund werd door de aanslag een dag uitgesteld. Zonder Bartra, die toen in het ziekenhuis lag, verloor de Duitse club met 3-2 van Monaco. De Spanjaard zat een week later als toeschouwer op de bank tijdens de return in het prinsdom, waar Dortmund opnieuw verloor (3-1).

Bartra plaatste donderdag nog een foto op Instagram, met gips in de clubkleuren zwart en geel om zijn arm. Hij werd een dag later door een fotograaf van Bild vastgelegd terwijl hij in trainingspak het veld opstapte, met een brace om de arm die beschadigd raakte bij de aanslag. Mogelijk kan de verdediger over een week of twee weer voetballen.