Bas Dost in bloedvorm is Messi voorbij

Voormalig FC Twente-vedette Ruiz speelt dit seizoen vooral in dienst van Dost. En dat geldt eigenlijk voor alle spelers van Sporting, want de Nederlander is de onbetwiste aanvalsleider van de ploeg van trainer Jorge Jesus. Anders dan bij zijn vorige club VfL Wolfsburg speelt Dost altijd en wordt hij ook hoogst zelden gewisseld. Met een karrenvracht aan doelpunten betaalt hij het vertrouwen dat hij krijgt dit seizoen dubbel en dwars terug.



Als het aan Jesus ligt, komen er nog heel wat goals bij. De trainer die zich eerder nog zorgen maakte over het feit dat Sporting voor het maken van doelpunten te veel afhankelijk was van Dost, vindt dat zijn spelers er alles aan moeten doen om hun spits aan de topscorerstitel te helpen. Nu het kampioenschap buiten bereik lijkt, is dat tot een collectief doel verheven.



,,Het is een individuele prijs, maar in de praktijk is het dat natuurlijk niet’’, legde Jesus gisteren nog uit op de persconferentie in de aanloop naar het duel met Nacional. ,,Je kunt alleen topscorer worden als het team voor je werkt en voor je kansen creëert. Het is een doel dat we hebben, we zullen zien of het lukt.’’



In een wedstrijd die al lang en breed is gespeeld, slaagt Sporting er ondanks het overwicht na rust niet meer in om Dost aan nog een treffer te helpen. Als man van de wedstrijd gaat hij hoe dan ook met weer een prijsje naar huis. Het moet ook raar lopen wil hij dit seizoen geen topscorer van Portugal worden. Met zijn 24 goals voert hij die ranglijst aan met een ruime voorsprong op de nummer twee, Porto-spits Tiquino (16). En voorlopig houdt hij ook Messi achter zich in de strijd om de Gouden Schoen.